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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
ريهام قدري

الفشار بالكراميل من التسالي التي يعشقها الكثيرون ولذلك نقدم  إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل الفشار بالكراميل في البيت:

 المكونات:

للفشار:

نصف كوب ذرة فشار
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

للكراميل:

كوب سكر
3 ملاعق كبيرة زبدة
1/4 كوب عسل أو جلوكوز (اختياري لكنه يعطي قوام ممتاز)
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا (تجعل الكراميل هش)
نصف ملعقة صغيرة فانيليا

 طريقة التحضير:

1. تحضير الفشار:

في حلة كبيرة، سخّني الزيت وأضيفي الذرة.
غطي الحلة وهدي النار وانتظري حتى يتوقف الفرقعة.
ارفعي الفشار من على النار واتركيه جانبًا في وعاء واسع.

2. تحضير الكراميل:

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والعسل (لو هتستخدميه) وحركي بدون تقليب حتى يذوب السكر ويأخذ لون ذهبي.
أضيفي الزبدة ورشة الملح وقلبي جيدًا.
بعد ما يذوب الخليط كويس، أضيفي الفانيليا ثم البيكنج صودا وقلّبي بسرعة (هتلاحظي إنه هيغلي ويكبر حجمه شوية، دا طبيعي).

3. خلط الفشار بالكراميل:

اسكبي الكراميل فورًا على الفشار وقلّبي بسرعة وبحرص علشان يتغطى كله قبل ما ينشف.
افردي الفشار على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وسيبيه يبرد ويتماسك.

نصائح:
ممكن تدخليه الفرن على حرارة 120 درجة لمدة 10 دقايق لو حابة يكون مقرمش أكتر. خزنيه بعد ما يبرد في علبة محكمة الغلق.

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طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
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