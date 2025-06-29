جديد وغير تقليد.. طريقة عمل بودنج صلصة التوفي

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل بودنج صلصة التوفي فهو من الحلويات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يمكنك تقديمها لأطفالك في البيت





مقادير بودنج صلصة التوفي

البودنج:

1 كوب دقيق

ملعقة و نصف صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة، لينة

2/3 كوب سكر بني غامق

2 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب لبن خاثر





صلصة التوفي:

ربع كوب سكر

نصف كوب سكر بني غامق

نصف كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة

3/4 كوب كريمة سائلة

1 رشة ملح

للتزيين: لوز شرائح





طريقة تحضير بودنج صلصة التوفي

.1سخني الفرن ١٨٠، طبق باي، أو طبق فرن ٩ بوصة امسحيه بالزبدة.

.2انخلي. الدقيق، البيكنج باودر، الصودا والملح.

باستعمال مضرب شبك كهربائي اخفقي الزبدة ، السكر ليصبح خفيف القوام

.3اضيفي بيضة واخفقي ثم اضيفي بيضة واخفقي واضيفي الفانيليا.

4.اضيفي الدقيق و اللبن الخاثر، واخفقي ليختلط جيدا.

5.صبي الخليط في الطبق واخبزي ٢٥ - ٣٠ دقيقة لينضج. مباشرة بعد إخراجه من الفرن صبي صلصة التوفي. اتركيه ليصبح دافئ وقدميه

6.صلصة التوفي: في كسرولة ضعي السكر، السكر البني والماء دعي يغلي بهدوء ٥ دقائق اضيفي الزبدة واتركيه يغلي بهدوء ٣ دقائق ثم اضيفي الكريمة بهدوء وبالتدريج. اضيفي الملح، قلبي ليختلط. ثم صبيه مباشرة على البودنج.