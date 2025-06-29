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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

كشفت دراسة حديثة، أن ممارسة نشاط بسيط مثل تسلق السلالم لمدة 5 دقائق يوميًا يمكن أن يُسهم في خفض مستويات ضغط الدم، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون، أن هذا النشاط يعزز معدل ضربات القلب، مما يقوي عضلة القلب ويحسن الدورة الدموية، كما أنه يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تسلق السلالم بديل فعّال للتمارين الرياضية

أجرى الدراسة اتحاد ProPASS (اتحاد النشاط البدني المستقبلي والجلوس والنوم)، وهو تعاون بحثي دولي بقيادة جامعة سيدني وكلية لندن الجامعية (UCL)، ووجدت النتائج، التي نُشرت في مجلة الدورة الدموية، أن تسلق السلالم بانتظام يمكن أن يُقلل ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في القراءة) بمقدار 0.68 نقطة، والانبساطي (الرقم السفلي) بمقدار 0.54 نقطة.

وأكد البروفيسور  إيمانويل ستاماتاكيس، مدير اتحاد ProPASS، أن "ارتفاع ضغط الدم من أكبر التحديات الصحية العالمية، لكن هذه الدراسة تثبت أن فترات قصيرة من النشاط عالي الكثافة، مثل تسلق السلالم، يمكن أن تُحدث فرقًا ملموسًا في التحكم بضغط الدم دون الاعتماد على الأدوية وحدها".

مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع


 

كيف يُحسن تسلق السلالم صحة القلب؟

يُعد تسلق السلالم تمرينًا هوائيًا يرفع معدل ضربات القلب، مما يعزز كفاءة القلب في ضخ الدم والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما أن هذا النشاط يساعد في:

- تنظيم ضغط الدم عن طريق تحسين مرونة الأوعية الدموية.

- خفض مستويات السكر والكوليسترول، وهما من العوامل الرئيسية لأمراض القلب.

- تعزيز اللياقة البدنية دون الحاجة إلى معدات أو الذهاب إلى الصالات الرياضية.

طرق بسيطة للسيطرة على إرتفاع ضغط الدم


 

بدائل لتسلق السلالم

إذا لم يكن تسلق السلالم خيارًا متاحًا، يمكن استبداله بأنشطة أخرى معتدلة إلى عالية الكثافة، مثل:

- المشي السريع

- الجري

- ركوب الدراجة

- تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)


 

المصدر: timesnownews

ضغط الدم تسلق السلالم الدورة الدموية

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