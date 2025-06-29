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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الإفراط في تناول بذور الشيا يصيبك بهذه الأمراض.. تحذير

بذور الشيا
بذور الشيا
هاجر هانئ

أصبحت بذور الشيا من بين أكثر الأطعمة شهرة في عالم التغذية الصحية، بفضل غناها بالألياف، والبروتين، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وأحماض أوميغا-3 الدهنية النباتية.

وتُضاف بذور الشيا بشكل متزايد إلى العصائر، والزبادي، والمخبوزات، وحتى السلطات، بهدف تعزيز القيمة الغذائية للأطعمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها قد لا يخلو من الأضرار، بل يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة.

اضرار الإفراط في تناول بذور الشيا

وفقًا للخبراء، فإن تناول كميات زائدة من بذور الشيا التي تعرف علميًا باسم سالفيا هيسبانيكا قد يؤدي إلى آثار جانبية متعددة، تتراوح بين مشكلات هضمية بسيطة وصولًا إلى مضاعفات صحية أخطر.

مشاكل الجهاز الهضمي

رغم أن بذور الشيا تعرف بدورها الفعال في الوقاية من الإمساك بفضل محتواها العالي من الألياف، إلا أن الإفراط في تناول الألياف يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ، وغازات، وآلام في المعدة، خاصة عند عدم شرب كميات كافية من الماء. لذلك يُوصى بإدخالها تدريجيًا إلى النظام الغذائي، والحرص على تناولها منقوعة لتقليل هذه الأعراض.

خطر الاختناق

من بين المخاطر الأقل شيوعًا لكنها جدية، هو خطر الاختناق، بذور الشيا قادرة على امتصاص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، وفي حال تناولها جافة، ثم شرب الماء بعدها، يمكن أن تنتفخ في المريء وتسبب انسدادًا، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع.

ردود فعل تحسسية

على الرغم من ندرتها، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه بذور الشيا، وتظهر أعراضها على شكل حكة، خلايا نحل، تورم في الوجه، أو ضيق في التنفس، وقد سُجّلت أيضًا حالات ظهرت فيها الأكزيما أو الدوخة بعد تناولها.

بذور الشيا

تفاعل بذور الشيا مع أدوية السكري

تُبطئ بذور الشيا امتصاص الكربوهيدرات وتُساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، إلا أن تناولها بكميات كبيرة بالتزامن مع أدوية السكري قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في سكر الدم،  لذا من الضروري مراقبة المؤشرات الحيوية واستشارة الطبيب عند دمجها في النظام الغذائي.

جدل حول سرطان البروستاتا

أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو دور حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو من الأحماض الدهنية النباتية الموجودة بتركيز عالٍ في بذور الشيا، في حين تربطه بعض الدراسات بخفض خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، إلا أن مراجعة علمية أظهرت أن الإفراط في تناوله قد يزيد بشكل طفيف من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا، ما يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لحسم العلاقة.

بذور الشيا

ما هي الجرعة المناسبة لتناول بذور الشيا

يوصى الأطباء بعدم تجاوز الحصة اليومية الموصى بها من بذور الشيا، والتي تبلغ نحو 28 جرامًا أو ما يعادل ملعقتين ونصف كبيرتين يوميًا، الحفاظ على هذه الكمية، وتناولها منقوعة بالماء أو مضافة إلى الأطعمة، يُقلل من المخاطر ويُتيح الاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.

المصدر: timesnownews

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