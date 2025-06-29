أغلي نسخة بـ170 ألف دولار.. "لابوبو" النعناعية تحطم الأرقام القياسية بمزاد صيني

خطفت تحفة فنية نادرة الأنظار، خلال مزاد نظمته دار "يونغلي" الدولية بالعاصمة الصينية بكين في شهر يونيو 2025، حيث ظهرت نسخة أصلية من تمثال "لابوبو" الشهير، بلون نعناعي مميز وبارتفاع يبلغ 131 سم، تم بيعها بسعر خيالي بلغ 170 ألف دولار، لتُسجّل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ مبيعات هذا العمل الفني.

النسخة النادرة التي تنتمي للإصدار الأول، تُعتبر من القطع الأكثر طلبًا في أوساط جامعي التحف وهواة الفن المعاصر، لما تمثّله من قيمة رمزية ومكانة ثقافية وفنية عالية.

وقد أثار المزاد ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع تصدّر اسم "لابوبو" محركات البحث عقب عملية البيع، في ظل الجدل الدائر حول تهريب بعض النسخ وبيعها في الأسواق العالمية بأسعار باهظة.

جدير بالذكر أن "لابوبو" لم يعد مجرّد تمثال، بل أصبح رمزًا يجمع بين الفن والترف والندرة، ويعكس الذوق الرفيع والنخبوية في عالم الاقتناء المعاصر.