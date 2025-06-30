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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة سهلة لعمل آيس كريم الفانيليا في المنزل بدون ماكينة

الايس كريم
الايس كريم
ريهام قدري

يقبل الناس من مختلف الأعمار على الآيس كريم في الصيف لأنه مرطب ومنعش ويمد الجسم بالبرودة اللازمة مع ارتفاع حرارة الجو.. إليكِ طريقة سهلة لعمل آيس كريم الفانيليا في المنزل بدون ماكينة:

المكونات:

2 كوب كريمة خفق باردة (كريم شانتيه خام أو كريمة لبّاني)

1 علبة حليب مكثف محلى (حوالي 395 جرام)

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة أو 1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

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الطريقة:

1. في وعاء بارد، اخفقي كريمة الخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي كثيف (مثل الكريمة المخفوقة).


2. في وعاء آخر، اخلطي الحليب المكثف المحلى مع الفانيليا جيدًا.


3. أضيفي خليط الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة وقلّبي بخفة باستخدام ملعقة أو سباتولا بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى حتى يتجانس الخليط (بدون إخراج الهواء من الكريمة).


4. اسكبي الخليط في علبة بلاستيكية محكمة الغلق أو قالب، وغلّفيه بورق نايلون (بلاستيك) ثم الغطاء.


5. ضعيه في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو حتى يتماسك تمامًا.


---

نصائح:

يمكن إضافة قطع بسكويت أو شوكولاتة أو مكسرات في المرحلة الأخيرة قبل التجميد.

للحصول على قوام كريمي أكثر، يمكن تقليب الآيس كريم كل ساعتين أول 3 مرات بعد وضعه في الفريزر.


 

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