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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل هناك علاقة بين الصداع النصفي والقلق؟

الصداع النصفي
الصداع النصفي
هاجر هانئ

يجب على الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي بشكل متكرر أن يستكشفوا العلاقة بين هذه الحالة والقلق، فقد أكد الخبراء، أنها علاقة ثنائية الاتجاه، حيث تزيد كل حالة من خطر الإصابة بالأخرى.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% من المصابين بالصداع النصفي يعانون من اضطراب قلق واحد على الأقل، مثل اضطراب القلق العام أو اضطراب الهلع.

الصداع النصفي

يقول الأطباء إن كلاً من الصداع النصفي والقلق مرتبطان بانخفاض مستويات السيروتونين، وهو هرمون ينظم المزاج وإدراك الألم، كما يؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي، مما يؤثر على معدل ضربات القلب والهضم وضغط الدم، إذا كنت تعاني من توتر شديد، فقد يؤدي القلق إلى نوبات صداع نصفي حادة.

يُفاقم القلق أيضًا الانزعاج الجسدي، مما يجعل أعراض الصداع النصفي أكثر شدةً وألمًا، تشير العديد من الدراسات إلى أن القلق والصداع النصفي يشتركان في عوامل وراثية تزيد من احتمالية الإصابة بكلتا الحالتين، تؤدي بعض الجينات المرتبطة بالسيروتونين والدوبامين إلى حدوث كلتا الحالتين في وقت واحد، مما يؤثر على مزاجك.


 

كيف يؤدي القلق إلى إثارة الصداع النصفي؟

وفقًا للخبراء، يؤدي القلق والتوتر إلى تغيرات مختلفة في نشاط الدماغ، مما قد يؤدي إلى نوبات صداع نصفي أو تفاقمها. لذلك، إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق، يبدأ جسمك بإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يسبب نوبة صداع نصفي من هذه الهرمونات:

توتر العضلات

تبدأ عضلات رقبتك وكتفيك في الشعور بالألم بسبب الصداع النصفي

تغيرات في تدفق الدم

يؤدي التوتر إلى تقليل تدفق الدم إلى المخ، مما يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي.

سوء جودة النوم

أولئك الذين يعانون من القلق لديهم صعوبة في النوم أو البقاء نائمين

توتر

إن القلق والتوتر المستمر يؤدي إلى حلقة مفرغة تزيد من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

الصداع النصفي

كيف تسبب الصداع النصفي نوبات القلق؟

يقول الأطباء إن تاريخ الإصابة بالصداع النصفي قد يُسبب لك ضغطًا نفسيًا كبيرًا ويؤثر على صحتك الجسدية والنفسية، تُسبب نوبات الصداع النصفي شعورًا مستمرًا بالقلق، مما يُسهم بشكل كبير في اضطرابات القلق.

الصداع النصفي

طرق علاج القلق والصداع النصفي

هناك عدد قليل من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي والقلق، في حين يمكن للأطباء أيضًا وصف عدد قليل من الأدوية لإدارة كليهما.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر علاجات مختلفة لإدارة الصداع النصفي والقلق، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي، يساعد هذا العلاج على تحديد أنماط التفكير والسلوكيات السلبية ومواجهتها، مما يُخفف القلق والتوتر.

يساعد العلاج بالتغذية الراجعة الحيوية على التحكم في بعض وظائف الجسم، مثل توتر العضلات استجابةً للتوتر، كما توجد بعض تمارين التنفس العميق الأخرى، والاسترخاء التدريجي للعضلات، والتخيل الموجه، التي تُساعد على التخلص من القلق والتوتر.

وفقًا للخبراء، يجب عليك أيضًا اتباع نمط حياة صحي وإعطاء الأولوية للتمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي لتخفيف أعراض القلق ونوبات الصداع النصفي، يمكن أن تساعد ممارسة أنشطة تخفيف التوتر بانتظام، مثل اليوغا والتأمل، أو قضاء الوقت في الطبيعة، في تقليل التوتر والقلق والوقاية من الصداع النصفي.

المصدر: timesnownews

الصداع الصداع النصفي القلق نوبات صداع نصفي ضربات القلب

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