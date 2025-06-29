تناول القهوة بهذه الطريقة يقلل من خطر الوفاة| تفاصيل

في نتائج مثيرة كشفت عنها دراسة حديثة أجرتها جامعة تافتس الأمريكية، تبين أن شرب القهوة يوميًا، بشرط أن تكون خالية من السكر والقشدة، يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الوفاة من مختلف الأسباب، خاصة أمراض القلب.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية، إلى أن تناول كوبين أو أكثر من القهوة السوداء يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 14% مقارنة بمن لا يشربون القهوة، كما أظهرت النتائج أن تناول كوب إلى ثلاثة أكواب يوميًا ساهم في تقليل خطر الوفاة العامة بنسبة تصل إلى 17%، وانخفض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة تراوحت بين 29% و33%.

وقال البروفيسور فانغ تشانغ، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ التغذية في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس: “عندما نضيف كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة إلى القهوة، فإن ذلك يرفع من السعرات الحرارية اليومية ويؤثر سلبًا على الفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة نفسها”.

واعتمد الباحثون على تتبع أنماط استهلاك القهوة لدى نحو 50 ألف أمريكي بالغ على مدى عشر سنوات، باستخدام استبيانات غذائية دقيقة لرصد ما إذا كان المشاركون يستهلكون القهوة النقية أم يضيفون إليها سكريات أو كريمة أو حليب كامل الدسم.





فوائد تناول القهوة

القهوة تُعد من أبرز مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي، وتوضح الدراسة أن المركبات الطبيعية الموجودة فيها، وعلى رأسها حمض الكلوروجينيك، تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة، وأمراض القلب، وحتى أنواع معينة من السرطان، كسرطان الثدي والقولون والبروستاتا.





تأثير القهوة على الدماغ والأداء البدني

من الفوائد اللافتة للقهوة أيضًا تأثيرها الإيجابي على وظائف الدماغ، حيث يعزز الكافيين اليقظة وقد يساعد في تحسين الذاكرة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد تناوله، كما أظهرت الأدلة العلمية أن القهوة تساهم في تعزيز الأداء الرياضي عبر تحسين الدورة الدموية، وزيادة قوة التحمل العضلي، وتخفيف الشعور بالألم أثناء التمارين، مما ينعكس إيجابًا على فعالية التدريبات البدنية.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يشدد الباحثون على أن الفوائد الصحية للقهوة تتحقق فقط عند استهلاكها باعتدال وبدون إضافات ضارة، ويُنصح بشرب القهوة السوداء أو مع كميات قليلة من الحليب أو المحليات، وتجنب الإضافات الغنية بالسكر أو الدهون المشبعة.

المصدر: timesnownews