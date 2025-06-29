كل ما تريد معرفته عن إنفلونزا العيون .. التشخيص والعلاج

ما هي إنفلونزا العيون ؟ الرابطة المهنية لأطباء أمراض العيون بألمانيا، قالت إن إنفلونزا العيون هي مرض شديد العدوى تسببه الفيروسات الغُدية، مشيرة إلى أن هذه الجراثيم شديدة المقاومة تنتقل بالعدوى التلامسية، مثلا حين فرك العين بعد مصافحة شخص مصاب أو ملامسة مقابض الأبواب أو درابزين السلالم الموبوءة.

أعراض إنفلونزا العيون

الرابطة أضافت في تقرير نشرته دي بي إيه، أن أعراض إنفلونزا العيون تتمثل في احمرار العين وتورمها والشعور بحكة وحرقان بها وزيادة الإفرازات الدمعية، وأحيانا تورم الغدد الليمفاوية في الأذن.

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وبعد أن تهاجم الفيروسات عينا واحدة، عادةً ما تهاجم العين الأخرى أيضا، وغالبا ما يعاني المصابون من مشاكل في الرؤية بسبب التهاب القرنية والتهاب الملتحمة.

تشخيص إنفلونزا العيون

لتحديد ما إذا كانت الفيروسات الغُدية هي السبب، يأخذ الطبيب أولا مسحة من العين باستخدام قطعة قطن، ثم يتم تحليل الخلايا الموجودة في إفرازات العين في المختبر.

في حال وجود فيروسات، يُرجح تشخيص إنفلونزا العيون. أما في حال اكتشاف بكتيريا، فيزداد احتمال الإصابة بالتهاب الملتحمة.

علاج إنفلونزا العيون

أشارت الرابطة أيضًا إلى أنه يتم علاج إنفلونزا العيون بواسطة قطرات العين المضادة للالتهابات، علما بأن المضادات الحيوية غير مفيدة؛ نظرا لأن العدوى فيروسية وليست بكتيرية.

في حال جفاف العينين، يمكن لقطرات العين أو مراهم العين المحتوية على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو ديكسبانثينول أن توفر طبقة دمعية كافية.

ويُراعى ألا يذهب الشخص المصاب بإنفلونزا العيون إلى العمل أو المدرسة حتى يتماثل للشفاء تمامًا؛ نظرا لأن المرض شديدة العدوى، مع العلم بأن فترة الحضانة تبلغ نحو أسبوعين.