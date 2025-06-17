محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد تقديرًا لتميزها الطبي

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتورة نهى نبيل، مدير مستشفى الرمد، تقديرًا لجهودها في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى، وتحقيق إنجاز طبي نوعي بإدخال جراحات زراعة القرنية لأول مرة في النصف الثاني من عام 2022، حيث تم إجراء ما يقارب من 70 عملية زراعة ناجحة، ليصبح المستشفى من بين المستشفيات القليلة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذه الخدمة الدقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نهى نبيل، لبحث آليات دعم وتطوير المنظومة الصحية، حيث أكد المحافظ حرص الدولة على توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وتقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة.

حافز إثابة

كما وجّه كدواني بصرف حافز إثابة لجميع العاملين بمستشفى الرمد، دعمًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز، مشيدًا بالمستشفى كنموذج يُحتذى به في العمل الطبي المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة في مجال الرعاية المتخصصة.