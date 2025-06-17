محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بتحقيق عاجل في مستوى النظافة بإحدى المدارس

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، حيث أدى الطلاب الاختبارات في مادة اللغة الاجنبية الثانية، مؤكداً سير العملية الامتحانية في مناخ منضبط وآمن.

وخلال جولته التفقدية، زار المحافظ يرافقه صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور بهاء حسن مدير ادارة المنيا التعليمية، لجنة مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات ، مدرسة الثانوية الجديدة بنين بالمنيا الجديدة، وذلك في ظل متابعة ميدانية دقيقة لضمان انتظام وانضباط سير اللجان وتوافر الأجواء الملائمة للطلاب.

شدد محافظ المنيا على أهمية تطبيق الإجراءات التنظيمية بدقة، والتأكد من منع دخول أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، من خلال إجراءات تفتيشية حازمة قبل بدء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات من شأنها التأثير على سير الامتحانات.

وأكد المحافظ أنه تم التأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، فضلًا عن تواجد عناصر التأمين التابعة لمديرية الأمن بكافة المواقع، لتأمين مقار اللجان والحفاظ على الانضباط، وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات والتعامل معها على الفور.

وأكد اللواء كدواني أن جميع المرافق الحيوية بمحافظة المنيا في حالة استعداد تام، تشمل قطاعات الصحة، والإسعاف، والكهرباء، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، والتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وحرص المحافظ خلال جولته على توجيه رسائل تحفيزية لأبنائه الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة تحقيق مراكز متقدمة.

كما تفقد المحافظ أعمال تنجيل الملعب الجارى تنفيذه بمدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية بالمدارس ودعم بيئة التعلم والترفيه وتوفير ملعب آمن وصحى للطلاب بما يسهم في دعم الأنشطة الرياضية والتربوية في المدرسة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية.

ووجه المحافظ وكيل الوزارة بالاهتمام بالأنشطة الرياضية وتعزيز الجانب المهاري وممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لإعداد جيل واع وقادر على بناء مصرنا الجديدة التي نتطلع لها في المستقبل، كما وافق المحافظ على تخصيص جزء من المدخلات المالية المتبقية داخل المديرية والمدارس التابعة لها لعمل الصيانات اللازمة داخل المدارس وتطوير وتنجيل الملاعب، موجهاً الشكر لكل صاحب رؤية أو مباردة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الصالح العام داخل جميع قطاعات المحافظة.

وخلال جولته، طالب المحافظ رؤساء اللجان بالمدارس بالاهتمام بتطبيق تعليمات الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خارج اللجان وذلك تنفيذاً للخطة التى تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة مؤكداً أن نجاح الترشيد مرهون بتعاون الجميع، وأنه لم يُعد خيارًا بل مسؤولية وطنية تفرضها الظروف الراهنة.

وكلف المحافظ وكيل الوزارة بإجراء تحقيق عاجل مع ادارة مدرسة المنيا الجديدة الثانوية للبنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المسئولين للتقصير وتدنى مستوى النظافة ووجود آثار حرق هيش داخل فناء المدرسة.

ومن جانبه، صرح صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات انطلقت في موعدها المحدد دون أية معوقات، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الجهات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين، مع الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية .

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على مستوى محافظة المنيا ، 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، من خلال تجهيز 92 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( 32 استراحة) وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.