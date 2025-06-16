محافظ المنيا يتفقد الحملة الميكانيكية ويشدد على جاهزية المعدات لمواجهة الطوارئ

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية بمركز ومدينة المنيا للوقوف على موقف المعدات والسيارات والتأكد من أعمال الاصلاح والصيانة الدورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع اى موقف طارئ والمتابعة المستمرة للوقوف على مدى عمل وتشغيل المعدات بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات واستمع إلى شرح من مدير الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها ومدى جاهزية كل معدة منها وأعمال الصيانة الدورية لها، موجهاً بالاستغلال الأمثل لكافة معدات الحملة لتحقيق الاستفادة القصوى منها حفاظاً على المال العام للدولة وهو ما يؤثر إيجابياً نحو الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد اللواء كدواني على الالتزام بخروج المعدات في التوقيتات المحددة لها، ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين لضمان الارتقاء بمنظومة النظافة، وجمع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمركز، مؤكداً على اجراء الصيانة الدورية اللازمة للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات بالشكل الامثل.

كما قرر المحافظ صرف مكافأة تشجيعية للسائقين بالحملة الميكانيكية نظرًا لما لمسه خلال زيارته المفاجئة من انتظام في أداء واجبهم الوظيفى على الوجه الأكمل وتقديراً لجهدهم وتفانيهم في العمل وتطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر.

