بدون إصابات.. السيطرة على حريق بمخزن خردة في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن خردة بإحدى قرى مركز المنيا، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث جرى معاينة موقع الحريق، فيما تُجرى التحريات الأولية لكشف أسباب اندلاعه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الحريق وتم التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.