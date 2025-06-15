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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الانتهاء من مخططات 9 مدن و352 قرية واعتماد 1347 عزبة

محافظ المنيا يعتمد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية ل9 مدن
محافظ المنيا يعتمد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية ل9 مدن
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في ملف التخطيط العمراني من خلال الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد كبير من مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والحد من البناء المخالف، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بهدف وضع رؤية حضرية متكاملة تراعي احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ 9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المنيا، وجارٍ إعداد المخطط التفصيلي لها بالتعاون بين الهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية، كذلك يجري حالياً تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي مغاغة وملوي، إلى جانب إعداد الأحوزة العمرانية المقترحة لهما كمرحلة أولى، بينما سيبدأ العمل على تحديث المخططات الاستراتيجية لباقي المدن، حيث تشمل المرحلة الثانية مدن بني مزار وسمالوط ومطاي، والمرحلة الثالثة مدن العدوة وأبوقرقاص وديرمواس.

اعتماد المخططات التفصيلي 

وأضاف  محافظ المنيا انه بالنسبة للقرى، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 357 قرية، واعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 352 قرية، ويتبقى إعداد 5 قرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، كما تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 347 قرية، و البدء في إعداد المخططات لعدد 3 قرى، فيما يتم الإعداد للبدء في 7 قرى، وكذلك تم الانتهاء من تحديث 44 قرية بمركز المنيا، ويجري حالياً تحديث قرى بمركزي سمالوط وبني مزار كمرحلة أولى، تشمل 31 قرية بسمالوط و19 قرية ببني مزار.

وفيما يخص العزب، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد 1347 عزبة على مستوى المحافظة، ويجري العمل حالياً على تحديث 114 عزبة بمركز أبوقرقاص ضمن المرحلة الأولى.

وأكدت المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أن هذه الجهود متواصلة لإنهاء مشروعات التخطيط العمراني، ودفع جهود التنمية، وضبط النمو السكاني والعمراني، مشيرة إلى أن هذه المخططات تُعد أداة رئيسية لتنظيم البناء وتحديد الاحتياجات الخدمية والتنموية في مختلف المناطق بالمحافظة.

محافظ المنيا مخططات تفصيلية التخطيط العمراني احتياجات تنموية النمو السكاني

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