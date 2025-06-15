تعليم المنيا: لا شكاوى في أول يوم امتحانات بالثانوية العامة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عدم تلقي غرف العمليات أي شكاوى أو تضرر من الامتحانات أو رصد حالات غش في اليوم الأول للامتحانات، داخل 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة التسع من العدوة شمالا وحتى دير مواس جنوبًا.

وشهدت اللجان حالة من الهدوء في أول يوم لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في 92 لجنة امتحانية ولجنة مركز الإصلاح والتأهيل، وداخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.

وتابع وكيل تعليم المنيا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ولجنة النظام، توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتأمينها، وسط حراسة مشددة.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكد أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، والتي بدأت اليوم، الأحد، مؤكدًا أن ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 92 لجنة موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لأبنائنا الطلاب، بما يضمن أداءهم الامتحانات في أفضل الظروف خلال فترة الامتحانات، كما تم تجهيز 32 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين بمستوى لائق يضمن لهم الراحة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقديم الدعم الكامل لجميع عناصر العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتلقي أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية.