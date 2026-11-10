محمد صلاح يظهر في المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة علي ماهر

نشر الإعلامي أمير هشام لقطات للنجم محمد صلاح خلال مشاركته في المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محمد صلاح

وشهد المران ظهور قائد منتخب مصر ضمن استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، في بداية مشوار الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر.

وتأتي اللقطات في ظل الاهتمام بمتابعة استعدادات المنتخب، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدها الجهاز الفني.

وتحظى عودة محمد صلاح لصفوف منتخب مصر باهتمام كبير، خاصة بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن علاقته بالجهاز الفني السابق، في ظل رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية وتولي علي ماهر المسؤولية.

ويترقب الجمهور ظهور قائد الفراعنة مع الجهاز الفني الجديد، ودوره في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز العناصر الأساسية وصاحب الخبرات الكبيرة داخل صفوف المنتخب.