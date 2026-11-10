منتخب الشباب يخوض تدريبه الأساسي استعداداً لودية تنزانيا الأولى

خاض منتخبنا الوطني للشباب ومدربه وائل رياض، مرانه الأساسي اليوم، استعداداً لمواجهة تنزانيا في الودية الأولى، والمقررة إقامتها في الخامسة، مساء الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بغانا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب.

وركز الجهاز الفني للمنتخب، خلال المران الرئيسي على الجمل التكتيكية وتدريبات خاصة لمجموعة المدافعين، ومجموعة الهجوم قبل ودية تنزانيا.

ومن جانبه، وجه وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، خلال محاضرته الأولى مع اللاعبين، الشكر لهم بعد التتويج ببطولة شمال أفريقيا، والتأهل بجدارة للأمم الأفريقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف لتحقيق الهدف، بالتأهل لبطولة كأس العالم للشباب، وتحقيق آمال وتطلعات جيل كامل، بعد الدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة والجماهير.

كما طالب رياض، اللاعبين، بالالتزام في صفوف الأندية لضمان تواجدهم لتمثيل الفراعنة، في الاستحقاقات المهمة المقبلة لرفع راية مصر في المحافل الكبرى.

ويلتقي منتخب الشباب، تنزانيا في مباراتين وديتين يومي 12 و16 نوفمبر الحالي بمركز المنتخبات الوطنية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب، تحت 20 عاماً، المقررة في غانا فبراير 2027.

وشهدت قائمة منتخب الشباب الحالية، تواجد 4 محترفين لوديتي تنزانيا وهم: إبراهيم النجعاوي لاعب سلافيا براج التشيكي، وكويزمي هادي لاعب فريق جامعة هوساي ورضا عامر لاعب سيراينج البلجيكي وچوناس الملاح لاعب هانينجي السويدي.