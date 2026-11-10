محمد شردي: لا بد من كشف أسباب حادث قطاري العياط قبل المطالبة بإقالة الوزير

دعا الإعلامي محمد شردي إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات في حادث قطاري العياط، وتحديد المسؤول الفعلي عن وقوعه، قبل المطالبة بإقالة وزير النقل كامل الوزير، مؤكدًا أن محاسبة المسؤولين يجب أن تبدأ من معرفة أسباب الحادث ومواطن الخلل، وليس من توجيه الاتهامات أو إطلاق حملات للهجوم على شخصيات بعينها.

محاسبة المسؤولين تبدأ بتحديد المتسبب في الحادث بعيدًا عن حملات السوشيال ميديا

وقال شردي، خلال تقديمه برنامجًا على قناة الحياة، إنه تابع جلسة لجنة النقل بمجلس النواب المخصصة لمناقشة حادث قطاري العياط، مشيرًا إلى أنه يتابع ملف النقل صحفيًا وإعلاميًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأنه لا يدافع عن وزير النقل، كما أنه سبق أن انتقد كامل الوزير نفسه، إلى جانب وزراء نقل آخرين.

وأضاف: «ما ينفعش إن أنت فجأة يتحول الوزير إلى الآلة اللي يتم استخدامها أو الشخصية اللي يتم استخدامها والهجوم عليها بشكل دائم»، موضحًا أن هناك أخطاء واضحة يجب إصلاحها، لكن المطالبة برحيل الوزير دون تحديد المسؤول عن الخلل لا تجيب عن السؤال الأساسي المتعلق بأسباب الحادث.

وتابع: «أنا عايز أعرف هي فين الغلطة عند مين؟ يا فرحتي إن أنا أشيل 100 وزير وأجيب 100 وزير، واللي تحت منهم ما زال بيلعب في الدفاتر وبيشرب كوباية الشاي».

وأشار شردي إلى أنه شاهد بنفسه حجم التطور الذي شهدته وزارة النقل خلال السنوات الماضية، سواء في وسائل النقل والمركبات والقطارات ومترو الأنفاق، مؤكدًا أن هذا التطور لا يمثل مبررًا لوقوع الحوادث، قائلًا: «هل سيكون هناك أخطاء فردية؟ طبعًا بتحصل، وبتحصل في كل حتة في العالم، إنما هذا ليس مبرر إن تحصل عندنا حادثة».

وضرب مثالًا بشبكة القطارات الأمريكية «أمتراك»، مشيرًا إلى أنها تواجه مشكلات وحوادث رغم امتداد شبكتها عبر الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن استخدامه لتبرير وقوع حوادث مماثلة في مصر.

ولفت إلى أنه أعجبه حديث وزير النقل خلال جلسة اللجنة، عندما عبّر عن ضيقه من الحادث، قائلًا: «ما فيش وزير هيبقى صاحي الصبح يقول له النبي لو سمحت اعمل لي حادثة قطر موت لي فيها 10 مصريين أو موت لي فيها واحد»، داعيًا إلى مناقشة ما حدث بالمنطق والعقل، مع ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين.

وأوضح شردي أن وزير النقل تحدث خلال الجلسة عن أهمية مشاركة العاملين في الإدارة، وضرورة إعطاء الأولوية القصوى للأمن والسلامة، كما أشار إلى أنه سيجري فحص أي عامل يثبت تعطيله جهاز التحكم الآلي في القطارات، متسائلًا عن أسباب هذا التعطيل، بعدما أوضح الوزير أنه سبق أن طلب تعطيل الجهاز خلال فترة محددة، قبل أن يُجرّم هذا الإجراء لاحقًا.

وأضاف أن الوزير ذكر أن تطوير السكك الحديدية بدأ بعد حادث محطة مصر عام 2019، وأن تكلفة تطوير السكك الحديدية بلغت 800 مليار جنيه.

وأشار شردي إلى تباين مواقف أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة، التي استمرت نحو خمس ساعات، موضحًا أن بعض النواب أشادوا بسرعة تحرك الدولة عقب وقوع الحادث، بينما وجه آخرون انتقادات حادة إلى وزير النقل، الذي تقبل الانتقادات ورد على ما أثير خلالها.

وحذر الإعلامي من استغلال حالة الغضب الشعبي الناتجة عن الحادث لتوجيه المشاعر نحو شخصيات بعينها، قائلًا: «في ناس بتدخل في الوسط وتقعد تنكأ الجرح، يعني تقعد تلعب لك في الوجع بتاع الجرح، ما أنت مجروح، أنت كمجتمع مجروح، أنت كمجتمع زعلان، أنت كمجتمع شايف اللي بيحصل ده إنه إهمال».

وأضاف أن بعض الأطراف قد تعمل على زيادة هذه المشاعر وتوجيهها تجاه شخصيات محددة، بدلًا من التركيز على الوصول إلى السبب الحقيقي وراء الحادث، مؤكدًا أن هذا هو السؤال الذي يجب أن تنصب عليه المتابعة خلال الأيام المقبلة.

وشدد شردي على ضرورة تحديد المتسبب في الحادث ومحاسبته، مؤكدًا أن العقاب يجب أن يتحقق حتى لو استغرق الأمر وقتًا، لكنه طالب بعدم تحويل الواقعة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي أو مزايدات إعلامية، سواء بالهجوم على وزير النقل بسبب مواقف شخصية أو الدفاع عنه بدافع التأييد.

واختتم حديثه بالتأكيد على موقفه قائلًا: «أنا لا بدافع عنه ولا ههاجمه، أنا عايز أفهم هو إيه اللي حصل؟ حصل في البلد دي إيه؟ هو إيه اللي حصل في الحادثة دي؟»، مطالبًا وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد لحين الوقوف على حقائق الأمور.