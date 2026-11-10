أحمد موسى: لا بد من ملاحقة قضائية للإخوان الإرهابيين على مستوى العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية في مصر قادرة على رصد كل التحركات الإخوان الإرهابية، مضيفا أن لابد من ملحقة قضائية للإخوان الإرهابيين على مستوى العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن :"أجهزة الدولة شغالة وتعمل بقوة بي ملف الإخوان الإرهابيين"، متابعا أن عناصر الإخوان الإرهابية لن ينجحوا تماما.

في السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى حسن البنا إخواني مجرم وخطته تدميرية، ولا تأمن للإخوان ولا عناصرهم المتواجدين في أوروبا ويجب الحذر من هذا الأمر.