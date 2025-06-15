المنيا.. ضبط 167 مخالفة تموينية بمخابز ملوي خلال حملات تفتيشية مكثفة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 167 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية مكبرة بمركز ملوي، بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورئاسة المركز، وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ توزيع السلع التموينية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المفاجئة لضبط المخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يتاجر بصحتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للإضرار بمصلحة المستهلكين أو المساس بدعم الدولة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط ومصادرة 13 شيكارة دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، إلى جانب رصد مخالفات متعددة بمخابز بلدية، شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم صرف بون للمواطنين، فضلاً عن عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

