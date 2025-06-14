القبض على شخص أطلق النار على زوجته بإحدى قرى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار على زوجتة في إحدي قري مركز المنيا، مما أدي الي إصابتها بجروح خطيرة، بسبب رفضها العودة إلى المنزل بعد خلافات أسرية بينهما تم نقل الزوجه للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة سيدة بطلق ناري على يد زوجها في احدي قري المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين قيام شخص بإطلاق النيران باستخدام "خرطوش" على زوجتة بسب رفضها العودة اليه، مما ادي الي إصابتها.

تم نقل المصابة الي المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



