محافظ المنيا يؤكد استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها المحافظة منذ أبريل الماضي، في إطار حرص الدولة على دعم بنوك الدم وتوفير الاحتياطي اللازم لإنقاذ الحالات الحرجة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى مصر الحرة بجوار كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا ينظم اليوم، السبت، حملة للتبرع بالدم، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الثانية ظهراً، إلى جانب فعالية مماثلة نفذها مستشفى صدر المنيا الخميس الماضى وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، مؤكدة أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الوعي بأهمية التبرع الطوعي المنتظم بالدم.

وقال الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، إن المركز يواصل استقبال المتبرعين بشكل يومي، ويقدم لهم جميع الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، سواء داخل المركز أو من خلال السيارات المتنقلة التابعة له، والتي تجوب مراكز وقرى المحافظة لدعم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتبرعين.

