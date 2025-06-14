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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنقذا الأم ورضيعها وسط النيران.. بطلا غرفة العمليات يتحديان الموت في المنيا

صورة موضوعيه
صورة موضوعيه
قسم المحافظات

في مشهد بطولي.. رفض طبيبان ترك موقعهما داخل غرفة عمليات بأحد المراكز الطبية الخاصة للنساء والتوليد بمدينة المنيا حتى أنقذا السيدة ورضيعها عقب اندلاع حريق بالمركز .

القصة الكاملة

اندلع حريق مفاجئ داخل احد المراكز الطبية الخاصة ، ورغم تصاعد الأدخنة وانتشار الخطر، رفض الطبيبان مغادرة غرفة العمليات، وفضّلا البقاء لإنقاذ حياة الأم ومولودها.

‎استكمل الجراح العملية حتى نهايتها، بينما واصل طبيب التخدير عمله حتى اطمأن على استقرار الحالة الصحية للمريضة ومولودها، ثم قاما بالتعاون مع طاقم التمريض بحمل السيدة وطفلها ونقلهما إلى سيارة الإسعاف التي كانت بانتظارهما، رغم تعرضهما للاختناق وإصابات طفيفة بحروق، في تصرف إنساني راقٍ يعكس التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا رفيعًا، ويثبت أن هناك من لا يزال يضع الإنسانية أولًا، حتى ولو كان الثمن حياته.  

محافظ المنيا

‎كان محافظ المنيا اللواء عماد كدواني ، وجه بسرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ الوارد عقب نشوب حريق بالمركز الطبى الخاص الكائن بشارع سعد زغلول.

‎وفور تلقي البلاغ، تم التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء عن المبنى، والسيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تبين من الفحص المبدئى أن سبب الحريق يرجع إلى عطل في شبكة الأوكسجين داخل المركز الطبى .

حالات الولادة

‎وأوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم نقل 10 حالات أطفال حديثى الولادة إلى مستشفيات مصر الحرة والشروق و الرجاء وبراعم المنيا وحالة لسيدة بعد الولادة إلى مستشفى النساء الجامعى لتلقى العناية و الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب نقل حالتى إصابة باختناق لبالغين إلى مستشفى صدر المنيا، كما باشرت الجهات المختصة أعمال المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان السلامة العامة.

اندلاع حريق المنيا احد المراكز الطبية محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة المنيا

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