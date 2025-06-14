إعلان نتائج مسابقة الطلاب المثاليين بكليات جامعة المنيا الأهلية

اعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأهلية نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة المنيا الأهلية.

وأسفرت النتائج عن فوز كلاً من: الطالب عمرو محمد على عبد الحكيم بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة بلقب الطالب المثالي لجامعة المنيا الأهلية والمركز الأول، والطالبة منة الله جمال الدين مفيد محمد الفرقة الثانية كلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال بالمركز الأول ولقب الطالبة المثالية، كما فاز كلاً من: الطالب طارق سعد عبد العاطى كلية طب الأسنان الفرقة الثانية والطالبة منة الله سالم عبد القادر عبد السلام الفرقة الثانية كلية الطب البشرى بالمركز الثاني، كما فاز الطالب طارق علام ذكى محمد الفرقة الثالثة كلية الصيدلة، والطالبة مرنا عماد مصطفى عبد العاطى بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة بالمركز الثالث.

تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور أبوهشيمة السيد رئيسا للجنة، والدكتور أحمد شوقي زهران والدكتور عبدالمجيد أمين والدكتور محمد نجيب أعضاء للجنة، وتحت إشراف وليد عبد القوى مدير عام إدارة رعاية الطلاب، وعاطف عيسى، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وراندة على، ومحمود منصور أخصائي النشاط.

يذكر أنه تم إجراء مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة وشارك فيها 17 طالب وطالبة، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا الأهلية وتتويجا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

