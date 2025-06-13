مصرع سيدتين وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بصحراوي سمالوط بالمنيا

لقيت سيدتان مصرعهما بينما أصيب اثنين اخريين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة. يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي امام مدخل سمالوط شمال المحافظة .

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع ليلى. س. م 33 سنه، وسعدية. ث. م 60 سنه، وإصابة محمد. ص. ا 4 سنوات ، وصلاح. ا. م 41 سنه ، مقيمين بمحافظة الجيزة.

تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى النموذجي، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثامين، وتبين ان الوفاة نتيجة نزيف بالمخ ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن .

