ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا

ننشر الصور الأولى لنشوب حريق محدود داخل مركز خاص للولادة والحقن المجهري بمدينة المنيا، حيث استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده الي المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مركز خاص للولادة والحقن المجهري.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

