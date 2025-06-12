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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات موسعة لتحسين البيئة والخدمات العامة في قرى المنيا

حملات نظافة وتجميل بالمنيا
حملات نظافة وتجميل بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة، بما يعزّز من الشكل الحضاري والخدمي لمراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البنية التحتية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ففي مركز مطاي، نفّذت الوحدة المحلية حملات لرفع المخلفات من أماكن التجميع ومن جانبي طريق الكورنيش، ومنطقتي شرق المحطة وشمال المدينة، إلى جانب أعمال تهذيب وقص وريّ الأشجار بطريق القاهرة–أسوان الزراعي والطريق الدائري، ودهان البلدورات.

وفي مركز بني مزار، شملت الأعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات من شوارع: أبو حسيبة، والحرية، والعاشر، والجمهورية، والثورة، ومحيط المواقف والكورنيش، وطرق السلام، وصندفا، والقيس. كما تم ريّ وتهذيب الأشجار بمنتزهات حي شرق، وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بقرى القيس، وبني صامت، وصندفا.

وفي مركز العدوة، تم تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدينة، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

أما في مركز ديرمواس، فقد تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بطريق القاهرة–أسوان الزراعي، وشارع الجيش، وشرق المحطة، بالإضافة إلى قرية نزلة البدرمان، بمنطقة طراد البحر اليوسفي، وترعة البدرمانية، ومنطقة السوق، ومواقف سيارات الأجرة، إلى جانب أعمال تمهيد وتسوية الطرق بالقرى.

المنيا محافظ المنيا حملات نظافة

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