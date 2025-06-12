مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط شمال المنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 أشخاص آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل الجثتين والمصابين الى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون جميعا في مركز ملوي جنوب المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وايداع الجثتين داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.