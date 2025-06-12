محافظ المنيا: إزالة 215 تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة وبناء مخالف

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 215 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ المنيا أن الحملات أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 102 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني التي تم رصدها من خلال تقارير المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 62 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية ، 11 حالة داخل الحيز العمراني .

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم والتصدي لكافة أشكال التعديات، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.