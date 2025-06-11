محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع انهيار جزئي لعقار بشارع الحسيني

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة انتقال الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ إلى موقع انهيار جزئي لسور عقار قديم صادر له قرار ازالة وغير مأهول بالسكان، يقع عند تقاطع شارع الحسيني مع شارع المبرة بمدينة المنيا، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وضمان سلامة المواطنين.

دون إصابات بشرية

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات في سيارتين كانتا متوقفتين أسفل العقار، دون وقوع أية خسائر بشرية، مشيراً إلى أنه تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وجارٍ رفع الأنقاض والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأكد ان العقار المذكور قد سبق وان صدر له قرار ازالة كمنشأة أيله للسقوط وغير مأهولة بالسكان .