محافظ المنيا: إصلاح خط غاز سكة تلة دون انقطاع الخدمة عن المواطنين

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز 7 بار بطريق سكة تلة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات المطلوبة بوسائل الأمان وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت وضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث من خلال متابعة الموقف وتذليل أى عقبات لإنجاز العمل وإعادة تشغيل الخط، مؤكدا على عدم مغادرة الموقع إلا بعد إتمام عملية الإصلاح، وعودة ضخ الغاز الطبيعى بالخط مرة أخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه فور تلقي إخطارا بحدوث كسر بخط الغاز الطبيعى المار بطريق سكة تله، تم استدعاء مسؤولى شركة الغاز، والتنسيق مع قوات الحماية المدنية، للبدء فورًا في أعمال الإصلاح وتأمين المنطقة بكردون أمني.

وأكد رئيس مدينة المنيا، أن العطل لم يؤثر على استمرارية خدمة الغاز بالمنطقة، حيث لم يتم قطع الإمدادات عن أهالي القرية، مشيراً إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان عودة الخط للعمل بكامل طاقته في أسرع وقت، وسط اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة أثناء عملية الإصلاح.