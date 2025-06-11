قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: إصلاح خط غاز سكة تلة دون انقطاع الخدمة عن المواطنين

إصلاح خط غاز
إصلاح خط غاز
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح وصيانة خط الغاز 7 بار بطريق سكة تلة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات المطلوبة بوسائل الأمان  وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت وضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث من خلال متابعة الموقف  وتذليل أى عقبات لإنجاز العمل وإعادة تشغيل الخط، مؤكدا على عدم مغادرة الموقع إلا بعد إتمام عملية الإصلاح، وعودة ضخ الغاز الطبيعى بالخط مرة أخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه  فور تلقي إخطارا بحدوث كسر بخط الغاز الطبيعى المار بطريق سكة تله، تم استدعاء مسؤولى شركة الغاز، والتنسيق مع قوات الحماية المدنية، للبدء فورًا في أعمال الإصلاح وتأمين المنطقة بكردون أمني.

وأكد رئيس مدينة المنيا، أن العطل لم يؤثر على استمرارية خدمة الغاز بالمنطقة، حيث لم يتم قطع الإمدادات عن أهالي القرية، مشيراً إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان عودة الخط للعمل بكامل طاقته في أسرع وقت، وسط اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والفنية اللازمة أثناء عملية الإصلاح.

المنيا محافظ المنيا غاز إصلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية

رفح

خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها

مديرية الشباب والرياضة بالغربية

شاهد.. مركز شباب ميت حبيش خارج نطاق الخدمة بلا شباب بطنطا علي طريقة التجربة الدنماركية خالي من أنشطة كرة القدم

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد