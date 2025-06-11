قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة
كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها
شاهد .. أطباء بيطريون ينقذون حياة قطة بعملية قيصرية في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز 93 لجنة لاستقبال 35 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، تماشيًا مع خطة الدولة لضمان امتحانات آمنة ومنضبطة على مستوى الجمهورية.

تجهيز اللجان 

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، وإزالة أي إشغالات في محيط المدارس التي تضم لجان امتحانية، بما يسهم في تيسير الحركة والحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط اللجان.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية تواصل استعداداتها لتنظيم امتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 34 ألفًا و832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا وطالبة من مدارس النور للمكفوفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل 92 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان بالكامل من حيث النظافة الداخلية والخارجية، والتأكد من جودة المقاعد، وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم توفير الأدوات المكتبية لرؤساء اللجان من أوراق تصوير وأقلام ودبابيس، فضلًا عن وجود ماكينة تصوير داخل كل لجنة، إلى جانب توفير العصا الإلكترونية المخصصة للتفتيش، والتأكد من جاهزية جميع وسائل الراحة داخل اللجان من إنارة جيدة، وتهوية مناسبة، ومراوح، ومياه شرب نظيفة.

وفيما يخص استراحات رؤساء اللجان، أوضح زيان أنه تم تجهيز 32 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية، مع تخصيص عدد من مدارس التعليم الفني ذات النظام العسكري لاستخدامها كاستراحات، بما يضمن توفير سبل الراحة والسلامة لجميع القائمين على العملية الامتحانية .

محافظ المنيا مديرية التربية والتعليم لجان امتحانية الثانوية العامة تجهيز الاستراحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

بنك مصر

بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في مبادرة "كرتونة الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البورصة المصرية

البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة

الاتحاد من أجل المتوسط

تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد