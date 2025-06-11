تجهيز 93 لجنة لاستقبال 35 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، تماشيًا مع خطة الدولة لضمان امتحانات آمنة ومنضبطة على مستوى الجمهورية.

تجهيز اللجان

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، وإزالة أي إشغالات في محيط المدارس التي تضم لجان امتحانية، بما يسهم في تيسير الحركة والحفاظ على المظهر الحضاري بمحيط اللجان.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية تواصل استعداداتها لتنظيم امتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 34 ألفًا و832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا وطالبة من مدارس النور للمكفوفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات ستُعقد داخل 92 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان بالكامل من حيث النظافة الداخلية والخارجية، والتأكد من جودة المقاعد، وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم توفير الأدوات المكتبية لرؤساء اللجان من أوراق تصوير وأقلام ودبابيس، فضلًا عن وجود ماكينة تصوير داخل كل لجنة، إلى جانب توفير العصا الإلكترونية المخصصة للتفتيش، والتأكد من جاهزية جميع وسائل الراحة داخل اللجان من إنارة جيدة، وتهوية مناسبة، ومراوح، ومياه شرب نظيفة.

وفيما يخص استراحات رؤساء اللجان، أوضح زيان أنه تم تجهيز 32 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية، مع تخصيص عدد من مدارس التعليم الفني ذات النظام العسكري لاستخدامها كاستراحات، بما يضمن توفير سبل الراحة والسلامة لجميع القائمين على العملية الامتحانية .