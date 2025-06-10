حدث فريد.. صحة المنيا: ولادة نادرة لثلاثة توائم بمستشفى العدوة المركزي.. صور

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى العدوة المركزي شمال المنيا حدثًا فريدًا، حيث أجريت عملية ولادة قيصرية لثلاثة توائم، في حالة نادرة.

وقال الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى العدوة المركزي، إن الأم والأطفال الثلاثة جميعهم يتمتعون بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، مؤكدًا على الرعاية الصحية اللازمة التي تلقوها.

وأوضح أن هذه الولادة الناجحة تؤكد على الكفاءة العالية والرعاية المتميزة التي يقدمها مستشفى العدوة المركزي، ويعد انجازا جديداً يضاف إلى سجل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لأهالي العدوة والمناطق المجاورة.

أشرف على إجراء العملية فريق طبي متميز من قسم النساء والتوليد ضم : الدكتور محمد الفولي والدكتورة ابتسام حسن

والدكتور أحمد صلاح استشاري التخدير

بالإضافة إلى طاقم تمريض عمليات النساء.