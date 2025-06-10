ضمن حياة كريمة.. تقديم أكثر من 7 آلاف خدمة صحية عبر 6 قوافل طبية مجانية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديم 7 آلاف و68 خدمة صحية مجانية خلال 6 قوافل طبية شاملة، في قرى 3 مراكز خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي، والاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره.

وأشار المحافظ إلى مواصلة تنفيذ سلسلة القوافل الطبية المجانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القوافل الطبية استهدفت قرى بني قمجر بمركز المنيا، والديابة والنویّرات بمركز أبوقرقاص، ودير السنقورية بمركز بني مزار، والبرشا ودير أبو حنس بمركز ملوي.

وأشارت وكيل الوزارة أن القوافل قدمت الخدمات الطبية في تخصصات متعددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1213 حالة باطنة، و1488 حالة جراحة، و1906 أطفال، و444 نساء، و611 أنف وأذن، و835 جلدية، و22 تنظيم أسرة، و264 أسنان، و285 عيون، كما تم إجراء 1211 تحليلًا متنوعًا، و45 موجات صوتية، و50 أشعة عادية، إضافة إلى 593 كشفًا مبكرًا لأمراض الضغط والسكر، وتحويل 39 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.

كما شملت القوافل تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 797 من أهالي القرى المستهدفة، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات السليمة بين المواطنين.