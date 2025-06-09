محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحي في الديوان العام

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم في ديوان عام المحافظة عددًا من القيادات الدينية والتنفيذية والبرلمانية، حيث تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

حضر اللقاء قساوسة من الكنائس الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية، إلى جانب قيادات دينية من الأزهر ووزارة الأوقاف، ونواب البرلمان.

وجدد المحافظ خلال اللقاء، حرصه على توثيق علاقات المحبة والتعاون، فى مسيرة البناء والتنمية معربا تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على مصر وشعبها بالخير والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الجميع إلى تعزيز قيم الحوار والألفة الوطنية بين جميع طوائف المجتمع.

وأكد كدواني أهمية تعزيز الروح الوطنية من خلال مثل هذه اللقاءات، مشيرًا إلى دورها في توطيد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وخاصة في أوقات الفرح والأعياد التي تجسد روح التسامح والتكاتف بين أبناء الوطن.