إصابة 17 شخصا في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة اسيوط، أمام مركز سمالوط.



وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة 17 شخصًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية، كما تم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.