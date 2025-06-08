إصابة 15 شخص بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة بملوي جنوب المنيا.

أصيب 15 شخص باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز جنوب محافظة المنيا.



وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في احدي مطاعم مركز ملوي جنوب المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المطعم واخذ عينات من الوجبة لتحليلها.

