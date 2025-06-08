تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توافر سلع غذائية آمنة وصالحة، ومنع أي تلاعب في الدعم أو تجاوزات تمس صحة المواطنين.

وأكد اللواء كدواني، أن المحافظة تتبع سياسة صارمة في التعامل مع المخالفات التموينية، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لأية تجاوزات تضر بالصحة العامة أو بالمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية خلال فترة العيد وبعدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان توفير خدمات تموينية تليق بالمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 512 مخالفة متنوعة، شملت ضبط طن ونصف من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك، وكميات من الأسماك المملحة والمكرونة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قرابة 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها.

كما تم ضبط كميات من المواد التموينية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بينها نحو 750 كجم من الدقيق البلدي، وطن ونصف من الردة، و400 لتر من السولار، إلى جانب 15 شيكارة سماد مدعّم، كما شملت المضبوطات 240 زجاجة مياه معدنية، و20 باليتة مشروبات غازية، ونحو 90 لفة ملح طعام منتهي الصلاحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 14 مخالفة ضد البدالين التموينيين، تضمنت مخالفات مثل عدم ممارسة النشاط في المواعيد المحددة وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، إضافة إلى تحرير 410 مخالفات بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وغياب سجلات التفتيش، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين.