محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات رصف الطرق في ملوى ومطاي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، مشددًا على أهمية رفع معدلات ونسب التنفيذ بمختلف مراكز المحافظة، بهدف رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين البنية التحتية لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في كافة أعمال الرصف والتطوير، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين جودة الطرق المحلية، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين اليومية، موجهًا رؤساء المراكز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعة جودة التنفيذ.

وفي هذا السياق، تم الانتهاء من أعمال الرصف بشارع سيف باشا وشارع 25 بحي غرب المدينة بملوي، كما يجري استكمال رصف شارع 26 يوليو طبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة.

وفي مركز مطاي، تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع بحي شمال المدينة، إلى جانب رصف شارع الجمهورية بحي شرق المدينة، واستكمال أعمال الرصف بطريق الخريجين بقرية حلوة.