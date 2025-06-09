دورات تدريبية وفعاليات ترفيهية بمراكز الشباب في المنيا

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا في أجواء من البهجة والاحتفال فعاليات مبهجة داخل مراكز الشباب والأندية بجميع مراكز المحافظة التسع، ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز شباب مصر”، حيث شهدت المراكز إقبالاً كثيفاً من المواطنين، خاصة على حمامات السباحة والمناطق الترفيهية وحدائق الطفل. كما تم تنظيم عروض فنية وكرنفالات ومسرح عرائس، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال عقب صلاة العيد، بهدف جعل مراكز الشباب بيئة جاذبة للأسرة والمنصة الأولى للترفيه المجتمعي الآمن.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالارتقاء بدور مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز مجتمعية جاذبة تهدف إلى تنمية المهارات وبناء الشخصية ودعم قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة من خلال تقديم خدمات ترفيهية وثقافية آمنة للأسر، وتنفيذ أنشطة متنوعة خلال شهر مايو، إلى جانب إطلاق مجموعة من الفعاليات الترفيهية خلال عيد الأضحى المبارك.

وتواصل مراكز الشباب استقبال المواطنين خلال فترة إجازة العيد، مع استمرار تقديم برامجها الترفيهية والرياضية والثقافية لكافة الفئات العمرية، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان واكتشاف الموهوبين وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي سياق متصل، استعرض مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أبرز أنشطة المديرية خلال شهر مايو، والتي شملت تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل متنوعة، تناولت موضوعات مثل: فن كتابة المقال والرواية، إدارة الفرق التطوعية، مهارات التنظيم والمراسم، إلى جانب برامج تنموية مثل: “طور وغير”، و“مشواري”لصقل المهارات الحياتية والمهنية.

وفي الجانب الرياضي، واصلت إدارة الرياضة تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة – تنس الطاولة – المصارعة)، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية وتثقيفية بمراكز شباب ملوي والمنيا وديرمواس، ضمن خطة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالمحافظة.

كما نفّذت إدارة تنمية النشء مجموعة من البرامج النوعية التي هدفت إلى رفع الوعي الثقافي وتعزيز قيم الانتماء الوطني، ومنها: الرواق الأزهري للطفل والأسرة، “قيمنا من تراثنا”، البرنامج القومي “درع يحمي ويصون”، نادي الفصحى، مبادرة “طفل واعٍ للمستقبل”، والملتقى التدريبي العلمي الثامن.