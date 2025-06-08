محافظ المنيا: لم نستقبل أى شكاوى خلال أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلقَ أية شكاوى من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المحافظة شهدت استقرارًا وانتظامًا في الخدمات والمرافق، والمتابعة على مدار الساعة، وخروج المواطنين الى المتنزهات و الحدائق العامة.

وأوضح المحافظ أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية خلال العيد، وضمان توافر الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة وانضباط.

وأشار اللواء كدواني إلى أن غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على تواصل دائم مع الغرفة المركزية، لرصد أية طوارئ أو معوقات بشكل لحظي، مؤكدًا على التنسيق الدائم وتكامل الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق انتظام فى كافة الخدمات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز بمواصلة العمل فى رفع المخلفات أولا بأول و إزالة الإشغالات عن حرم الطريق وبالشوارع و الأرصفة وإضفاء الطابع الحضارى .