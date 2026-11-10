خالد أبو بكر: ليه توقفنا أكثر من 8 أشهر الإجابة مش مهم

أكد الإعلامي خالد أبو بكر عودته إلى شاشة قناة النهار بعد توقف استمر أكثر من 8 أشهر، معربًا عن اعتزازه بالقناة، ووصفها بأنها بيته، مؤكدًا أن العودة تمثل بداية جديدة لاستكمال رسالته الإعلامية.

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» على قناة النهار: «بعد توقف زاد عن 8 أشهر، ليه توقفنا؟ ده مش مهم، لكن المهم إننا رجعنا، وقناة النهار بيتي».

وأضاف أن قناة النهار استطاعت أن تثبت مكانتها باعتبارها واحدة من أكبر القنوات العربية، بما تمتلكه من زخم ووجود لعدد من النجوم، مشيرًا إلى اعتزازه بمشاركته في تطوير القناة خلال الفترة الماضية.

وتابع: «بعتز إني كنت شريك في تطويرها خلال الفترة الماضية، وهي بيتي».

وفي حديثه عن طبيعة البرامج الحوارية، أوضح أبو بكر أن هذا النوع من البرامج يرتبط بالقناعات الشخصية والموضوعية، باعتبارها الرسالة التي يتبناها في عمله الإعلامي، لافتًا إلى أن هذه الرسالة قد تحظى بقبول البعض، بينما لا تلقى إعجاب آخرين.

وشدد على تمسكه بأداء هذه الرسالة كما هي، وبموضوعية كاملة، رغم ما تحمله من تبعات، مؤكدًا أن فريق البرنامج تحمل تلك التبعات خلال الفترة الماضية، وأنه سيواصل العمل وفق النهج نفسه.