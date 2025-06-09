بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.



على الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة كل من: سليم. ر. ع 27 سنه، وإصابة 10 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة وهم ممدوح. م. ح 40 سنه، ومصطفى. ف. ج 26 سنه، وعلي . وح. م 50 سنه، وفضل. ح. ف 40 سنة، وعمر. س. ح 39 سنة، وأحمد. ع. م 25 سنه، ومحمد. ع. م 25 سنه، ومحمد. ش. س 23 سنه وجمال. ا. ع 41 سنه، وراضي. ز. م 25 سنه، جميعهم مقيمون بمركز أبوقرقاص.

تراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.



وكشفت التحريات الأولية لرجال فريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.