بعد حالات التسمم .. صحة المنيا: تشكيل فريق وقائي وسحب عينات من المصابين والمأكولات| صور

قررت مديرية الصحة بالمنيا، تشكيل فريق وقائي بإشراف الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة الشيماء علي مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور شادى أبو ضيف مدير ادارة الأغذية بالمديرية، وذلك بعد إصابة 25 شخص بالتسمم الغذائي إثر تناولهم وجبة غذاء داخل مطعم بمدينة ملوي، وذلك حرصا من أجهزة الصحة بالمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.

توجه الفريق على الفور إلى المطعم المشتبه به في التسبب في حالات التسمم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، واخذ عينات من المأكولات لتحليلها وتحرير العديد من المحاضر الرسمية.

كما توجه فريق من الطب الوقائي إلى مستشفى ملوي التخصصي لمتابعة سحب عينات من المرضى المصابين، تمهيدًا لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

كما تابع الفريق الحالة الصحية للمصابين وذويهم لضمان تقديم الدعم والرعاية الكاملة.



يذكر أن 25 شخص أصيبوا باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة ملوي وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز جنوب محافظة المنيا.

