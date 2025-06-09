وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

لقي شخص مصرعة، فيما اصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب ببني مزار ، المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي والجثة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل _رأس غارب، أمام الكيلو 55 في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة مصرع "محمد.أ" 52 سنة، معلم، ، واصابة بناتهوهن: ساره 13 عام، رحمه 11 عام، نورهان، 10 أعوام، بسنت، 7 أعوام، شذي، 5 اعوام، الزهراء، 4 اعوام، جميعهم مقيمين في قرية بني صامت التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج الزم، وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.