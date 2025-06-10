قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توزيع لحوم 186 أضحية على 131 ألف أسرة بالتعاون مع مصر الخير

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن العمل المجتمعي الجاد يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيدًا بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير التي تواصل جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن حملة صك الأضاحي تُجسّد معاني التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.

وقال المحافظ إن التنسيق المثمر بين المؤسسات التنفيذية والجمعيات الأهلية يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى درجات الشفافية والكفاءة، خاصة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مؤكداً دعم الدولة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، نفّذ المكتب التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير” بمحافظة المنيا حملة “صك الأضاحي”، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي، حيث غطّت الحملة نطاقًا واسعًا شمل 133 قرية في المراكز التسعة بالمحافظة.

وتضمنت الحملة ذبح 186 رأس أضحية داخل 5 مجازر معتمدة، بمشاركة 141 جمعية أهلية، ما أسفر عن استفادة نحو 131 ألفًا و215 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية من لحوم الأضاحي.

من جانبه، أكد إبراهيم فرج، مدير مكتب مؤسسة “مصر الخير” بمحافظة المنيا، أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمؤسسة، وحرصها المستمر على تقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة، لافتا إلى أن جميع مراحل الذبح والتوزيع تمت وفقًا للضوابط الشرعية والصحية، وبتنسيق كامل مع الجهات المعنية.

وأوضح فرج أن أكثر من 800 شاب وفتاة من المتطوعين شاركوا في تنفيذ الحملة، وساهموا في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة والتوزيع، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها بأفضل صورة، ويعكس روح العطاء والانتماء لدى شباب وأبناء المحافظة.

المنيا محافظ المنيا لحوم الأضاحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي

أقل عين عندنا في الأرياف

"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد