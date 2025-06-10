محافظ المنيا: توزيع لحوم 186 أضحية على 131 ألف أسرة بالتعاون مع مصر الخير

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن العمل المجتمعي الجاد يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيدًا بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير التي تواصل جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن حملة صك الأضاحي تُجسّد معاني التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.

وقال المحافظ إن التنسيق المثمر بين المؤسسات التنفيذية والجمعيات الأهلية يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى درجات الشفافية والكفاءة، خاصة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مؤكداً دعم الدولة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، نفّذ المكتب التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير” بمحافظة المنيا حملة “صك الأضاحي”، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي، حيث غطّت الحملة نطاقًا واسعًا شمل 133 قرية في المراكز التسعة بالمحافظة.

وتضمنت الحملة ذبح 186 رأس أضحية داخل 5 مجازر معتمدة، بمشاركة 141 جمعية أهلية، ما أسفر عن استفادة نحو 131 ألفًا و215 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية من لحوم الأضاحي.

من جانبه، أكد إبراهيم فرج، مدير مكتب مؤسسة “مصر الخير” بمحافظة المنيا، أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمؤسسة، وحرصها المستمر على تقديم الدعم المباشر للأسر المستحقة، لافتا إلى أن جميع مراحل الذبح والتوزيع تمت وفقًا للضوابط الشرعية والصحية، وبتنسيق كامل مع الجهات المعنية.

وأوضح فرج أن أكثر من 800 شاب وفتاة من المتطوعين شاركوا في تنفيذ الحملة، وساهموا في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة والتوزيع، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها بأفضل صورة، ويعكس روح العطاء والانتماء لدى شباب وأبناء المحافظة.