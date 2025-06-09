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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التحقيق في واقعة غرق طفلة بترعة مغطاة بالعدوة شمال المنيا

غرق طفله داخل ترعه
غرق طفله داخل ترعه
ايمن رياض

لقت طفلة مصرعها غرقًا، بينما أُصيب والدها ووالدتها، نتيجة انهيار جزء من سقف ترعة مغطاة بإحدى قرى مركز العدوه شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما جرى التحفظ على جثمان الطفلة تحت تصرف النيابة العامة لبدء التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار سقف ترعة مغطاة بإحدى قرى مركز العدوة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الطفلة ح. ج. أ 5 سنوات، غرقًا، وإصابة والدها ج. أ 29 سنة ووالدتها هـ. م. 25 سنة ويقيمون بمركز العدوة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف مفتش الصحة ، أن سبب الوفاة هو «أسفكسيا الغرق»، ما أدى إلى توقف في القلب والتنفس.

وقررت جهات التحقيق، فتح تحقيقات موسعة، في واقعة مصرع طفلة غرقا، واصابة والدها ووالدتها، داخل الترعة المغطاة، نتيجة انهيار سقفها أثناء المرور فوقها.

المنيا العدوة ترعة غرق

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