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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة المنيا الأزهرية تعلن أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
اسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
ايمن رياض

أعلنت منطقة المنيا الأزهرية برعاية فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، تقديرًا لتفوقهم العلمي وجهودهم المثمرة.

كما أعلنت المنطقة الازهرية أيضًا أوائل الطلاب من فئة المكفوفين في الشهادة الابتدائية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برعاية وتمكين جميع فئات الطلاب.

وأكد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، أن هذه النتائج ثمرة لجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وهنّأ أبنائه المتفوقين وجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق في مسيرتهم التعليمية، ومشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمنيا في دعم ورعاية الطلاب علميًا وتربويًا.

المنيا الشهادتين الابتدائية الإعدادية الأزهرية

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