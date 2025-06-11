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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثة شاب من نهر النيل بسمالوط شمال المنيا

انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
ايمن رياض

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، منذ قليل، جثمان شخص في العقد الرابع من عمره، من مياه نهر النيل علي الشاطئ الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بغرق شخص بنهر النيل، وتمكنت قوات الانقاذ النهري وبالتعاون مع الاهالي، من انتشال جثه شخص يدعى هيثم. ح. ز 43 سنه ويقيم بإحدى قرى مركز ابو قرقاص، من مياه نهر النيل بمركز سمالوط ناحية قرية العابد.

حيث تم نقله الى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالعرض امرت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، لبيان سبب الوفاة.

حيث وقع مفتش صحة المركز، الطبيب محمد صلاح، الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، واوضح ان  الوفاه منذ أيام و في تقريره ان الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وبناء على ذلك صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.
 

المنيا سمالوط نهر النيل انتشال

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