محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع حريق بمركز طبي

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ الوارد عقب نشوب حريق بالمركز الطبى الخاص الكائن بشارع سعد زغلول، ناصية سري باشا، داخل برج المستقبل رقم 4.

وفور تلقي البلاغ، تم التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية بشكل عاجل إلى موقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء عن المبنى، والسيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تبين من الفحص المبدئى أن سبب الحريق يرجع إلى عطل في شبكة الأوكسجين داخل المركز الطبى .

نقل الأطفال

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم نقل 10 حالات أطفال حديثى الولادة إلى مستشفيات مصر الحرة و الشروق و الرجاء و براعم المنيا وحالة لسيدة بعد الولادة إلى مستشفى النساء الجامعى لتلقى العناية و الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب نقل حالتى إصابة باختناق لبالغين إلى مستشفى صدر المنيا، كما باشرت الجهات المختصة أعمال المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان السلامة العامة.